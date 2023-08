Polonia-Bielorussia: fra i mercenari Wagner e i militari di Varsavia la situazione al confine è sempre più tesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa misura si è poi aggiunto, per l’appunto, l’annuncio dell’aumento del contingente polacco che sarà schierato al confine: non più mille, bensì 2 mila militari. Come spiegato sempre dal viceministro dell’Interno polacco, Maciej Wasik, la questione dell'invio di ulteriori militari al confine polacco-bielorusso è stata discussa durante l’ultima riunione del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa. “Il rinforzo non sarà di mille, ma di 2 mila militari. Tale decisione è stata presa dal Comitato di sicurezza" e proposta "dal ministro della Difesa Mariusz Blaszczak", ha affermato Wasik. Secondo il viceministro, i militari raggiungeranno il confine entro le prossime due settimane e sosterranno le attività della Guardia di frontiera sia nel Voivodato di Podlachia che in quello di Lublino. Wasik ha sottolineato che la pressione al confine polacco-bielorusso sta crescendo, sebbene non sia paragonabile a quella di due anni fa. Come ha notato, tutti i tentativi di attraversare illegalmente questo confine sono organizzati e predisposti dai servizi di sicurezza bielorussi. "Se avessimo delle vere guardie di frontiera dall'altra parte, e non dei servizi di contrabbando, questi valichi non esisterebbero affatto", ha detto Wasik. Una situazione, quindi, potenzialmente sempre più esplosiva e che un confine di fatto militarizzato aumenta il rischio di incidenti. (Res)