Vaticano: Papa, è l’amore che eleva la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È quando ci abbassiamo a servire i fratelli che andiamo in alto: è l’amore che eleva la vita”. Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell’Angelus di oggi, nella ricorrenza dell’Assunta. “Servire non è facile: la Madonna, che ha appena concepito, percorre quasi 150 chilometri per raggiungere, da Nazaret, la casa di Elisabetta - ha spiegato il Santo Padre - Aiutare costa! Lo sperimentiamo anche noi, nella fatica, nella pazienza e nelle preoccupazioni che il prendersi cura degli altri comporta”. Il Pontefice ha poi aggiunto: “Pensiamo, ad esempio, ai chilometri che tanti percorrono ogni giorno per andare e tornare dal lavoro e svolgere molte mansioni a favore del prossimo; pensiamo ai sacrifici di tempo e di sonno per accudire un neonato o un anziano; e all’impegno nel servire chi non ha da ricambiare, nella Chiesa come nel volontariato. È faticoso, ma è salire verso l’alto, è guadagnare il Cielo”.(Civ)