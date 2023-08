Vaticano: Papa, vivere di gratitudine e benedizione non di rimpianti e lamentele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco prima della recita dell’Angelus di questa mattina, ha spiegato che il servizio a favore degli altri deve essere accompagnato dalla gratitudine: “Quanto fa bene lodare ogni giorno Dio, e anche gli altri. Quanto fa bene vivere di gratitudine e di benedizione anziché di rimpianti e lamentele - ha sottolineato Francesco - alzare lo sguardo verso l’alto invece che tenere il muso lungo”. Il Pontefice ha poi evidenziato: “Servizio e lode. Proviamo a interrogarci in proposito: vivo il lavoro e le occupazioni quotidiane con spirito di servizio? Mi dedico a qualcuno gratuitamente, senza ricercare vantaggi immediati? Faccio insomma del servizio il “trampolino di lancio” della mia vita? E pensando alla lode: so, come Maria, esultare in Dio? Prego benedicendo il Signore? E, dopo averlo lodato, diffondo la sua gioia tra le persone che incontro? La nostra Madre, Assunta in Cielo, ci aiuti a salire ogni giorno più in alto attraverso il servizio e la lode”, ha concluso Francesco. (Civ)