Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (3)

- Non è certamente la prima volta che il Libano deve affrontare un vuoto presidenziale di questo tipo: tra il 2014 e il 2016, proprio prima che si procedesse alla nomina di Aoun, il Libano è rimasto due anni e cinque mesi senza un presidente. Soltanto il 31 ottobre 2016, dopo ben 46 sessioni parlamentari, Michel Aoun è stato eletto presidente. Allora, per sbloccare la situazione politica fu necessario anche un’intesa tra quegli attori esterni al Libano che però ne condizionano le dinamiche interne. Tanto che anche in questo caso, l’accordo di marzo siglato tra Riad e Teheran, con i buoni uffici di Pechino, aveva fatto immaginare una più rapida risoluzione del vuoto presidenziale libanese. Dopo cinque mesi da quell’accordo invece, la situazione non sembra essersi modificata evidenziando che, nonostante le pressioni di attori terzi, una via d’uscita alla crisi può venire solo dalla definizione di un modus vivendi tra gli attori interni libanesi. (segue) (Res)