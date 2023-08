Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vuoto di potere a più livelli che si registra nel Paese, oltre ad aggravare l’incertezza sul funzionamento delle istituzioni, funge da ostacolo a ogni possibilità di salvare l’economia in pieno tracollo. La crisi economica in Libano è esplosa in tutta la sua drammaticità nel 2019, peggiorata poi dalla pandemia Covid-19 e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Da allora, la sterlina libanese ha perso oltre il 98 per cento del suo valore e l'inflazione ha raggiunto il 269 per cento con quella per i prodotti alimentari di prima necessità che si attesta al 350 per cento. Secondo le stime, almeno l’80 per cento della popolazione libanese vive attualmente sotto la soglia di povertà, le carenze di cibo e carburante sono un dato con cui fare ormai i conti quotidianamente, così come la carenza di elettricità anche nella stessa capitale. A testimonianza della devastante situazione economica vissuta dal Paese anche l’aumento dei tentativi di immigrazione illegale verso l’Europa (in particolare Cipro) che hanno già provocato la morte di diverse persone su imbarcazioni di fortuna, ma anche il consistente aumento delle rapine a mano armata soprattutto contro quelle strutture, tra cui principalmente le banche, che dovrebbero disporre di denaro contante. Probabilmente neanche il prestito di 3 miliardi di dollari concordato nel 2022 con l’Fmi, ma mai concretizzatosi a causa della mancanza di riforme, servirebbe ormai a sanare la crisi finanziaria libanese. (segue) (Res)