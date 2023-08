Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica non è la sola criticità cui dovrebbe rispondere un futuro governo. Un altro aspetto di crescente tensione sociale è quello legato alla generale percezione di un ambiente di impunità per corrotti, collusi, criminali. Proprio le vicende giudiziarie dell’esplosione del porto di Beirut hanno riproposto il problema in tutta la loro drammaticità sociale, provocando non di rado proteste anche violente in concomitanza con gli sviluppi della vicenda giudiziaria. All’epoca dei fatti, l’allora presidente Michel Aoun aveva promesso un’indagine rapida e trasparente sull’esplosione: a tre anni dai fatti del 4 agosto nessuno è stato ancora condannato o giudicato responsabile per quelle vicende. Il processo per l’esplosione del porto di Beirut ha rinnovato le critiche, già più volte sollevate con riferimento alle indagini del Tribunale Speciale per il Libano, relative a un clima di impunità e a una cultura di elusione delle responsabilità che aleggia nel Paese dei cedri. (segue) (Res)