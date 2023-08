Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo Libano paralizzato politicamente e teso socialmente, aleggia sempre più pressante il tradizionale spettro del conflitto settario. I rischi di esplosione delle violenze settarie, infatti, aumentano in maniera proporzionale con l’aumento della debolezza delle istituzioni e dell’incertezza delle condizioni di vita. Avvisaglie di possibili tensioni settarie si sono registrate in Libano già in alcune occasioni dall’inizio della crisi economica e in particolare negli ultimi anni. Tra gli ultimi episodi si segnala la disputa tra residenti di due città del nord, Bcharre e Bkaasafrine, conclusasi con l'uccisione di due uomini. Nell’occasione il muftì di Tripoli e del distretto Nord, Sheikh Mohammad Imam, e l'arcivescovo dell'arcidiocesi maronita di Tripoli, Youssef Soueif, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta esortando la popolazione a evitare di essere trascinata in conflitti settari. (segue) (Res)