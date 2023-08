Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la combinazione di elementi critici che si registra in Libano già da diversi anni sia potenzialmente esplosiva, il Paese sembra, ancora una volta, essersi adattato a un nuovo status quo. Il problema è che non è possibile sapere con certezza se questo processo di adattamento resisterà al prossimo cambiamento, alla prossima variabile distorsiva, alla prossima criticità, né quanto a lungo reggerà sotto il peso delle attuali contingenze. Come le 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio sono rimaste nel porto di Beirut per 6 anni per poi provocare soltanto il 4 agosto del 2020 una delle più potenti esplosioni non nucleari della storia, così tutti i fattori di potenziale criticità del Libano potrebbero restare sedati, ma chiari a tutti gli osservatori attenti, fino a quando una scintilla anche casuale non porterà alla loro deflagrazione. (Res)