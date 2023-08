Turismo: in Lombardia estate positiva, tornano le prenotazioni "last minute"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un anno 2022 che ha fatto registrare 43 milioni di presenze turistiche, per la Lombardia anche l'estate 2023 si preannuncia positiva, visto che si registrano e prevedono buoni risultati, soprattutto sui laghi. Un trend che, oltre a portare beneficio al comparto della ricettività, impatta positivamente su tutte le imprese del Terziario, a partire da bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale, per i quali ci sono attese positive per la settimana di Ferragosto. Un’estate che vede anche il ritorno delle prenotazioni “last minute”. Non mancano, tuttavia, alcuni segnali di rallentamento dettati dalla congiuntura economica, anche internazionale, che incide sul potere di spesa. Una lieve flessione rispetto all'estate 2022 si registra per le località montane delle Province di Sondrio e Brescia, oltre che sulla riva lombarda del Lago di Garda a causa di una riduzione delle presenze di tedeschi dettata dalle fibrillazioni economiche in Germania. Brescia città segna invece un incremento delle presenze estive, anche grazie al richiamo della Capitale della Cultura. Richiamo che, naturalmente, riguarda anche Bergamo. È tutta la provincia orobica, però, a vivere un'estate positiva: nella settimana di Ferragosto per le strutture alberghiere delle località montane e lacustri è infatti previsto il sold out, con una netta maggioranza di italiani nelle prime e una buona quota di stranieri nelle seconde. (segue) (Rem)