Turismo: in Lombardia estate positiva, tornano le prenotazioni "last minute" (2)

- A proposito dei laghi lombardi, a brillare particolarmente è quello di Como - dove anche per la settimana del 15 agosto si danno per superati i livelli del 2022 e le presenze elevate del primo bacino portano la media di occupazione delle strutture alberghiere della Provincia al 90 per cento - e il ramo lecchese, che per tutto agosto incrementa tra il 5 e il 7 per cento le presenze (soprattutto straniere) del 2022 e torna ai livelli del 2019, anno record del turismo per la Provincia. Nel Varesotto - dove i turisti si concentrano soprattutto nell'area dei laghi al confine con la Svizzera - il trend è in linea con il 2022, con una massiccia presenza di turisti olandesi, e quelli tedeschi che dovrebbero raggiungere le località di lago nella seconda metà del mese. Olandesi sono anche molti dei turisti presenti o che hanno prenotato nei campeggi lombardi, per i quali Faita Lombardia prevede un aumento di presenze rispetto al 2022 e un +10 per cento sul 2019. In aumento, conferma Rescasa Lombardia, anche il mercato delle case in affitto (che riguarda in prevalenza turisti stranieri), anche se dai mesi di maggio-giugno 2023 si assiste ad una naturale stabilizzazione dei ritmi di crescita innescati dal post-pandemia, momento dal quale una gestione professionale delle case vacanza fa ancora di più la differenza. "Anche per l'estate 2023 il turismo si conferma uno dei motori della crescita della Lombardia - dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - In diversi territori le presenze sono in crescita rispetto al 2022, mentre in altri si registra una stabilizzazione o una lieve flessione. Ad incidere è la congiuntura economica e l'inflazione, ma anche l'inizio di un nuovo ciclo dopo l'impennata post-pandemica. Questo non deve allarmare, ma far alzare l'attenzione per proseguire alcuni processi che permettano di non disperdere il valore del turismo di prossimità e dell'attrattività per gli stranieri. Penso ad infrastrutture sempre più efficienti, promozione di grandi eventi, destagionalizzazione, riqualificazione delle strutture ricettive e formazione per gli addetti del settore". (segue) (Rem)