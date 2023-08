Turismo: in Lombardia estate positiva, tornano le prenotazioni "last minute" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida - conclude Massoletti - sta insomma nel vincere la partita del turismo sul lungo periodo". Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia segnala, inoltre, qualche ritorno a sorpresa, come la rinascita del turismo last minute’, in forte crescita", un fenomeno “interessante e piuttosto anomalo per la stagione estiva, dove in genere i turisti prenotano con largo anticipo". Stando alle rilevazioni, spiega ancora l'assessore “le prenotazioni 'last minute' sono già intorno al 15-20 per cento e penso che aumenteranno nelle prossime due settimane. Le cause di questa ritrovato amore per la formula 'last minute' potrebbero ricercarsi sia nel caro vita che pesa sulle tasche degli italiani, sia nella voglia dei consumatori di cogliere l'occasione dell'ultimo minuto, specialmente per i viaggiatori più giovani e avventurosi. A ogni modo si tratta di una tendenza su cui vale la pena riflettere - ribadisce Mazzali - e che potrebbe trasformarsi in una proficua opportunità sia per i turisti che per gli operatori". Per quanto riguarda i trend di cosa cercano i turisti che visitano la Lombardia, arte e cultura restano il volano numero uno, mentre l'enogastronomia si colloca al secondo posto tra gli asset su cui puntano gli operatori del settore. Lo rivela un’indagine, realizzata da Aria spa tra il 6 e il 20 luglio 2023 a cui hanno aderito 210 operatori turistici del territorio regionale (consorzi, agenzie di promozione, albergatori, tour operator, ecc). "Alla domanda su quali sono i temi-pilota dell'attività di promozione per il 2024, abbiamo il 64 per cento che ha risposto arte e cultura, il 55 per cento enogastronomia, il 36 per cento attività all'aperto, il 25 per cento montagna, il 22 per cento lusso, il 21 per cento business", spiega Mazzali. Per lo sviluppo della propria attività, continua l'assessore, "è l'Italia il primo mercato al quale guarda il 67 per cento del campione statistico (140 operatori), mentre gli altri 5 'mercati focus' sono, nell'ordine, Germania (53 per cento), Svizzera (43 per cento), Stati Uniti (42 per cento), Regno Unito (37 per cento) e Francia (34 per cento). Seguono Paesi Bassi (20 per cento), Scandinavia (18 per cento), Spagna (17 per cento), Austria (17 per cento) e Canada (15 per cento). "Cibo e vino sono un prodotto del territorio che attrae sempre più turisti, nazionali ed esteri. Lo sa bene la Lombardia, che è protagonista nell'enoturismo, tra i settori strategici del mio Assessorato" sottolinea Mazzali. (segue) (Rem)