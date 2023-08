Grecia-Croazia: Milanovic, nostri tifosi imprigionati in Grecia come se fosse una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tifosi croati sono imprigionati in Grecia come se fosse una guerra. Lo ha dichiarato il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, ripreso dalla stampa di Zagabria. Milanovic ha aggiunto di temere una "punizione etica collettiva" e che il trattamento riservato agli ultras della Dinamo Zagabria, arrestati dalle autorità greche in seguito agli scontri con gli ultras della squadra greca dell'Aek che hanno portato alla morte di un uomo di 29 anni, "non ha nulla a che fare con la legge, la democrazia e il rispetto per i diritti umani". Milanovic ha quindi lamentato come alle autorità greche "non siano stati sufficienti cinque giorni per trovare i responsabili". "Allora li metti tutti in prigione e li disperdi in tutta la Grecia in modo che vengano picchiati e violentati. Fantastico, se questa è oggi l'Unione europea è meglio che non esista", ha sottolineato il capo dello Stato, chiedendo un intervento sulla questione del premier Andrej Plenkovic. Sono 105 gli ultras arrestati dopo gli scontri avvenuti a Nea Filadelfia nella notte tra lunedì e martedì in occasione della partita di calcio tra Aek Atene e Dinamo Zagabria. La maggior parte di loro è di nazionalità croata. (Seb)