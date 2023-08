Ferragosto: oltre 12.500 militari impiegati nelle missioni in Italia e all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Le Forze armate contribuiscono con una forza media di 7.500 uomini e donne in 39 missioni (di cui 36 internazionali e tre sul territorio nazionale) in 25 Paesi diversi, a cui si aggiungono gli oltre 5 mila impegnati sul territorio nazionale nell’operazione “Strade Sicure” su base Esercito, in concorso alle Forze di Polizia. In aggiunta agli impegni in patria e all’estero, la Difesa concorre, in supporto alla Protezione civile, alla campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2023 con un totale di 11 elicotteri e relativi equipaggi di volo. L’Esercito rende disponibili un HH-412A e un HH-205A in prontezza presso la base di Viterbo, due HH-412A pronti al decollo in località Cagliari Elmas e Lamezia Terme e due UH-90A da Rimini e Casarsa della Delizia (PN). A questi si aggiungono un AB-212 della Marina Militare a Catania, due HH-139 dell’Aeronautica militare in prontezza presso l’aeroporto di Trapani Birgi e di Decimomannu e due NH 500 dell’Arma dei Carabinieri in prontezza presso i Nuclei Carabinieri di Roma- Urbe e Rieti. (segue) (Res)