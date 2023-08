Ferragosto: oltre 12.500 militari impiegati nelle missioni in Italia e all’estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito oltre alla già citata operazione “Strade Sicure”, assicura la rimozione e la bonifica degli ordigni inesplosi eventualmente rinvenuti sul territorio nazionale. La Marina militare assicura la sorveglianza in mare con l’operazione Mediterraneo Sicuro e con la Vigilanza Pesca. L’Aeronautica militare assicura la difesa aerea nazionale e continua a garantire la prontezza per le operazioni di ricerca e soccorso e per il trasporto sanitario d’urgenza. L’Arma dei Carabinieri continua l’opera di controllo del territorio. (Res)