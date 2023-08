Turismo: visitatori stranieri trainano stagione estiva, presenze in aumento del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le avversità metereologiche e gli incendi divampati non fermano la stagione turistica in Italia, trainata prevalentemente dai visitatori provenienti dall’estero: crescono infatti del 4 per cento le presenze degli stranieri durante le vacanze estive. È quanto evidenzia Federturismo, la federazione nazionale dell'industria dei viaggi e del turismo del sistema Confindustria. I numeri del settore per il mese di luglio si sono chiusi in linea con quelli corrispondenti del 2022, nonostante l’inflazione che pesa sul portafoglio delle famiglie. Per il mese di agosto la federazione prevede un’occupazione delle camere dell’85 per cento nelle principali città d’arte (Roma, Firenze, Venezia e Napoli), prevalentemente da parte dei turisti stranieri, su tutti tedeschi, francesi e statunitensi. Da un’indagine Enit – Agenzia nazionale del turismo, commissionata ad Isnart e Unioncamere, si assiste ad un incremento del 20 per cento delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre con una media più alta del 2022: due camere prenotate in più su dieci. (segue) (Rin)