Turismo: visitatori stranieri trainano stagione estiva, presenze in aumento del 4 per cento (2)

- Secondo alcuni dati Enit, sono 702.500 i passeggeri in arrivo per agosto negli aeroporti italiani, in aumento dell’1,1 per cento rispetto ai 694.800 dell'agosto 2022. Sono soprattutto i turisti stranieri a transitare nei varchi dei nostri aeroporti dove solo il 19,9 per cento è italiano, mentre spiccano ancora i turisti statunitensi (17,3 per cento), seguiti da quelli spagnoli (4,9 per cento), francesi (4,2 per cento) e canadesi (3,6 per cento). Le vacanze in Italia – riferisce l'ente – vengono programmate con largo anticipo rispetto il viaggio, prevalentemente tra i due e i sei mesi prima della partenza. Analizzando l'ultimo quinquennio, la spesa media per un viaggio in Italia si aggira intorno ai 1.760 euro. Per questo mese, il settore turistico spera tra l’altro in una stabilità del meteo per confermare alcune proiezioni positive che sono state fatte nelle settimane passate. Secondo l’istituto di ricerca Demoskopika, l’intero 2023 potrebbe far segnare dei nuovi record per presenze, arrivi e spesa turistica in Italia. L’istituto di ricerca prevede che il nostro Paese quest’anno ospiterà oltre 442 milioni di turisti, segnando una crescita del 12,2 per cento rispetto al 2022. Se confermati, i numeri rappresenterebbero il valore più alto mai registrato nella storia del turismo italiano. (segue) (Rin)