Turismo: visitatori stranieri trainano stagione estiva, presenze in aumento del 4 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma, secondo Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo, “è ancora presto per dirlo, devono passare due decadi di agosto e tutto settembre prima di avere dei dati certi”. Anche Federturismo, sottolinea Barreca, registra l’aumento dei visitatori provenienti dall’estero, stimati da Demoskopika in quasi 61 milioni, che porteranno a circa 215 milioni di pernottamenti. La crescita dovrebbe generare una spesa turistica assoluta per un importo record di 89 miliardi di euro, più 22,8 per cento rispetto al 2022. Nonostante “una frenata dei consumi turistici degli italiani”, per il direttore generale di Federturismo ci sono località irrinunciabili per la stagione estiva, come Ischia e Capri, con il settore della nautica in grande crescita. La vacanza balneare rimane la prima scelta degli italiani, ma il caldo record ha provocato un importante aumento delle richieste anche per la montagna, che registra una crescita del 2 per cento rispetto al 2022. (Rin)