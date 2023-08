Ferragosto: gli stranieri scelgono Roma e gli italiani preferiscono la gita fuori porta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le vacanze di Ferragosto il Lazio si divide: Roma agli stranieri, e il resto della regione agli italiani. Nella settimana più ambita dell'estate, infatti, la città eterna si svuota e quelli che scelgono di trascorrere le ferie nella Capitale sono prevalentemente i turisti. Nel resto della regione, invece, è la gita fuori porta a fare da protagonista. Muniti di macchina fotografica e ombrellino parasole quest'anno sono tanti gli stranieri affollano le vie di Roma passeggiando tra Fontana di Trevi, Pantheon, Vaticano e Anfiteatro Flavio. Secondo una prima stima fatta da Federalberghi Roma l'incremento di arrivi rispetto al periodo pre Covid è stato del +3 per cento. "Una prima stima fatta a metà luglio ci dice che mediamente quest'anno abbiamo un +3 per cento sul fronte degli arrivi, rispetto al 2019", spiega il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, interpellato da "Agenzia Nova". "Possiamo dire che abbiamo meno italiani e più stranieri - aggiunge -. La composizione è un po' cambiata, sicuramente per l'effetto dei rincari che ci sono stati. I prezzi dei voli, la benzina e l'effetto dei tassi di interesse hanno inciso sulle tasche degli italiani". (segue) (Rer)