Ferragosto: gli stranieri scelgono Roma e gli italiani preferiscono la gita fuori porta (2)

- Ombrellone alla mano, da nord a sud, molti cittadini del Lazio quindi scelgono di rimanere nel Lazio per trascorrere qualche giorno di riposo. Le mete più gettonate sono Sabaudia, Sperlonga, e il Circeo così come Fregene, Ostia, Anzio e Nettuno. Ambite anche le città delle regioni limitrofe: Umbria, Toscana e Marche. "Nel Lazio abbiamo un turismo totalmente di prossimità e pendolarismo che va verso la costa. Sono pochi gli stranieri che si spingono verso il litorale della regione", sottolinea il presidente di Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti, Daniele Brocchi. A Roma "il discorso cambia perché è una metà internazionale - prosegue -. Rispetto agli anni scorsi la vacanza media delle famiglie italiane si è accorciata di due giorni. La filosofia è spendere qualcosina in più ma optare magari per un weekend, anche per quanto riguarda la vacanza all'estero. Per quanto riguarda il turismo straniero - conclude - c'è una forte presenza di olandesi nelle città d'arte, in particolar modo nel centro Italia. I tedeschi, invece, generalmente si riversano sulla riviera". (Rer)