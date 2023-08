Ucraina: Usa annunciano nuovo pacchetto di aiuti militari per 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 200 milioni di dollari. Il pacchetto, riferisce il dipartimento di stato, include munizioni per la difesa aerea, proiettili di artiglieria e attrezzature aggiuntive per lo sminamento. Ogni giorno, recita la nota, la Russia uccide civili ucraini e distrugge le infrastrutture civili, mentre utilizza come arma la fame e contribuisce all'insicurezza alimentare globale attraverso la distruzione dei porti civili e delle infrastrutture cerealicole dell'Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro alleati, prosegue, resteranno al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario.(Was)