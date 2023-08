Ucraina-Usa: Zelensky ringrazia Biden per nuovo pacchetto aiuti da 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato un messaggio di ringraziamento agli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 200 milioni di dollari. “Ringrazio Joseph Biden, il Congresso degli Usa e il popolo statunitense per un nuovo pacchetto di assistenza militare da 200 milioni di dollari. Missili di difesa aerea, munizioni di artiglieria, sistemi di sminamento e armi anticarro aumenteranno la capacità delle nostre forze di difesa”, ha scritto Zelensky su X (ex Twitter). Secondo il presidente ucraino, il nuovo aiuto da Washington è “un altro passo verso la vittoria congiunta”.(Kiu)