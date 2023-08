Algeria-Arabia Saudita: firmato decreto per istituire Consiglio superiore di coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha firmato un decreto presidenziale con cui approva l'accordo sulla creazione del Consiglio superiore di coordinamento algerino-saudita. Il decreto ratifica l’accordo tra il governo algerino e il governo del Regno dell'Arabia Saudita per l'istituzione del Consiglio, firmato a Gedda il 16 maggio 2023 durante la visita del ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf. Secondo l’accordo, sarà istituito un consiglio di coordinamento algerino-saudita di alto livello con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi. Il Consiglio sarà copresieduto dal presidente dell'Algeria e dal principe ereditario saudita. La presidenza esecutiva sarà ricoperta dal ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, e dal suo omologo saudita. L'accordo siglato tra i due Paesi prevede che l'operato del consiglio sarà effettivo per un periodo di 5 anni, rinnovabile per un periodo analogo.(Ala)