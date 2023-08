Usa: Blinken a colloquio con presidente Nigeria, focus su crisi Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato oggi con il presidente nigeriano Bola Tinubu. Il segretario, riferisce una nota del dipartimento di stato, ha sottolineato l'importanza di mantenere la pressione sul Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), presieduto dal generale golpista Abdourahamane Tiani, per ripristinare l'ordine costituzionale e ottenere il rilascio del presidente del Niger Mohamed Bazoum e della sua famiglia. (Was)