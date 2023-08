© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari partecipa alla tradizionale visita al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Via della Consolazione, 4 (Ore 10).- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari saluta gli operatori di una delle farmacie di turno del circuito Farmacap Farmacia Palmarola - via di Casal del Marmo 368/370 (Ore 11).- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari visita per gli auguri gli ospiti della casa di riposo Roma III e pranza con i cittadini che si sono prenotati al Pranzo di Ferragosto organizzato da Roma Capitale. Via Gioacchino Ventura, 60 – Primavalle (Ore 12).- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari partecipa al pranzo di Ferragosto presso la Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere "Luigi Petroselli". Via Locorotondo, 33 – Quarticciolo (Ore 13:30). (Rer)