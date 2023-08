Brasile: consumo energia nell'industria a +5,2 per cento in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile nella prima metà del 2023 è stata registrata una crescita del 5,2 per cento dei consumi di energia elettrica da parte delle grandi industrie. Lo riferisce la Camera di Commercializzazione dell'Energia Elettrica (Ccee), secondo cui i numeri riflettono la ripresa dell'industria brasiliana, che è tornata a crescere e a sostenere i consumi energetici. "Questi dati dimostrano che il rafforzamento e la sicurezza del nostro sistema elettrico possono contribuire direttamente alla crescita dell'economia brasiliana, che, sotto la guida del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, punta alla ripresa", ha dichiarato il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira. "Vogliamo e stiamo lavorando affinché l'energia elettrica induca lo sviluppo, sia economico che sociale, generando posti di lavoro, opportunità e reddito per la nostra popolazione", ha concluso. Nella media generale tra tutti i consumatori, gli indici calcolati dal Ccee mostrano un aumento medio dell'1,4 per cento, se confrontati con i primi sei mesi del 2022. (Brb)