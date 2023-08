Argentina: Fmi sostiene nuove misure economiche e annuncia nuove erogazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha espresso apprezzamento per le ultime misure economiche adottate dal governo argentino e ha confermato che il comitato esecutivo dell'organizzazione si riunirà mercoledì 23 agosto per approvare le erogazioni previste di 7,5 miliardi di dollari per l'Argentina. Lo ha riferito il quotidiano "Ambito Financiero". La direttrice delle comunicazioni dell'Fmi, Julie Kozack, ha affermato che l'organizzazione apprezza "le recenti azioni politiche delle autorità e l'impegno a salvaguardare la stabilità, ricostruire le riserve e rafforzare l'ordine fiscale". Inoltre, l'Fmi ha confermato la riunione del 23 agosto, dove si discuterà l'approvazione, da parte del comitato esecutivo, dell'accordo del 28 luglio tra le autorità argentine e lo staff tecnico del Fondo sulla quinta e la sesta revisione nell'ambito dell'accordo del Servizio ampliato del fondo (Eff) di 30 mesi dell'Argentina. (Abu)