Brasile-Paraguay: Lula ad Assunzione per l'insediamento del presidente Pena (2)

- In occasione della visita in Paraguay, il presidente brasiliano intende riprendere i negoziati per modificare il trattato sulla vendita di energia della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu, centrale idroelettrica gestita da entrambi i Paesi. L'impianto idroelettrico è stato costruito in collaborazione tra le dittature militari brasiliana e paraguaiana negli anni '70. L'energia prodotta è divisa al 50 per cento per ciascun Paese perché il fiume Paraná è al confine tra i due paesi. L'accordo originario tra i due paesi prevedeva che il Paraguay, il cui fabbisogno è di molto inferiore a quello del Brasile, vendesse l'energia in eccesso al Brasile. L'accordo però scade nel 2023 e a breve Brasile e Paraguay apriranno il negoziato per la revisione del trattato. (segue) (Brb)