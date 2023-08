Viabilità: Anas, riaperta con senso alternato la Ss 394 a Maccagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che dopo che sono state effettuate le ispezioni in parete ed eseguita la pulizia del versante dai detriti e dalla vegetazione instabile, la statale 394 “del Verbano Orientale” è riaperta al traffico in seguito a uno smottamento che ha interessato parte della carreggiata nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. In via precauzionale la circolazione è provvisoriamente regolata con il senso alternato.(Com)