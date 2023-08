Brasile: Banca statale Caixa Economica apre linea di credito per settore petrolifero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Caixa ha avviato il procedimento per entrare operativamente, nel 2024, in Mais Valor, un'altra iniziativa di Petrobras per promuovere la filiera, con l'aspettativa di finanziamento, all'anno, fino a 5 miliardi di real (930 milioni di euro). Secondo la presidente di Caixa, Maria Rita Serrano "l'adesione della banca ai programmi Progredir e Mais Valor consente all'istituto di favorire la filiera del settore petrolifero e del gas nel Paese". "Offrendo investimenti a questo settore, stiamo rafforzando l'industria nazionale e abilitando la transizione energetica, in modo che possa generare più posti di lavoro e reddito", ha affermato la presidente. (Brb)