© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una partecipazione straordinaria. Grazie a tutte e tutti voi. Andiamo avanti e non ci fermiamo qui". Lo scrive sui social la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, allegando un'immagine in cui si ricorda che la petizione per il salario minimo ha già registrato oltre 100 mila firme. (Rin)