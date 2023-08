Piemonte: assessore Lavoro, dal 16 agosto aperti i bandi per Cantieri di lavoro contro disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una misura efficace nel contrasto alla disoccupazione e alla povertà i bandi 'Cantieri di lavoro' attivati con la Regione rappresentano, da un lato, una boccata d'ossigeno per i Comuni nello svolgimento di numerosi progetti sociali o di riqualificazione e manutenzione e, dall'altro, restituiscono dignità e ristoro economico a tante famiglie in difficoltà. Lo ha affermato l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino commentando l'apertura dei bandi sui 'Cantieri di lavoro' prevista per il 16 agosto. "Il nostro obiettivo, in linea con il governo nazionale, è investire sulle politiche del lavoro favorendo lo sviluppo di una società civile che non lascia indietro nessuno - ha continuato Chiorino -. (segue) (Rpi)