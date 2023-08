Libano: leader Hezbollah, istituzione fondo sovrano necessità urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito libanese filo-iraniano sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato che “l'istituzione di un fondo sovrano è una necessità urgente per il Libano, affinché le risorse petrolifere tornino a tutti i libanesi e le generazioni future possano beneficiarne”. Lo ha detto lo stesso Nasrallah in un discorso in occasione di una cerimonia per il 17mo anniversario della fine della guerra del luglio 2006. All'inizio di agosto la Commissione parlamentare Finanze e Bilancio ha approvato un disegno di legge riguardante la creazione del Fondo sovrano libanese, che dovrebbe passare il 17 agosto allo studio del Parlamento. Il Paese ha rilanciato il processo di esplorazione del Blocco 9 della sua zona economica esclusiva (Zee) all'inizio di quest'anno, dopo la conclusione, nell'ottobre 2022, di un accordo che risolve la controversia sul confine con il vicino Israele. La piattaforma di esplorazione TranscOcean Barents dovrebbe arrivare al Blocco 9 mercoledì. (Lib)