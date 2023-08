Paraguay: domani Santiago Pena assumerà la presidenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani Santiago Pena assumerà la presidenza del Paraguay. L'economista di 44 anni succederà al presidente Mario Abdo Benitez. La cerimonia di inaugurazione inizierà alle 7 del mattino (ora locale) al Congresso. Dopo un intervallo, Santiago Pena presterà giuramento come nuovo capo dello Stato nel palazzo presidenziale, come ha riferito il quotidiano "Hoy". La cerimonia potrà essere seguita attraverso Youtube. Il Paese sudamericano continuerà per i prossimi cinque anni ad essere governato dal Partido Colorado, la forza politica che ne regge le sorti da circa 70 anni, eccezion fatta per la parentesi di centrosinistra dell'ex vescovo Fernando Lugo, tra il 2008 e il 2012.(Abu)