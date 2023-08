Brasile-Paraguay: Lula ad Assunzione per l'insediamento del presidente Pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, partirà oggi pomeriggio per Assunzione, in Paraguay, per partecipare domani alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Santiago Pena. Il 44enne è stato eletto presidente lo scorso 30 aprile con il 43 delle preferenze. Lula e Pena si sono incontrati lo scorso 28 luglio a Brasilia, per un incontro bilaterale. Secondo quanto riferiva la presidenza brasiliana "i presidenti si sono impegnati ad accelerare i negoziati su temi di interesse, come l'energia, la sicurezza, il commercio e gli investimenti. È stata inoltre evidenziata la necessità di progredire nell'integrazione delle catene di produzione e delle infrastrutture di trasporto tra il Brasile e il Paraguay, comprese le vie fluviali nel bacino del Paraná e il corridoio interoceanico. I due presidenti hanno anche discusso dell'integrazione dei paesi sudamericani e dell'accordo Mercato comune del Sud (Mercosur) e Unione Europea (Ue). (segue) (Brb)