Venezia: potenziati controlli della Polizia locale nei canali del centro storico

- Il Comune di Venezia, considerando il ponte lungo di Ferragosto e il possibile aumento del traffico acqueo, ha incrementato il controllo acqueo della Polizia locale nei canali del centro storico. Dai primi controlli compiuti, in particolare tra l'11 e il 13 agosto, tramite undici posizioni telelaser, sono state accertate 25 violazioni, con cinque per superamento dei limiti di velocità. L'operazione ha coinvolto anche alcune pattuglie a piedi che hanno controllato diversi motoscafi per il trasporto di persone, due delle quali non rispettanti la legge regionale 63/93, e alcune unità di diporto, 18 delle quali non aventi la documentazione di bordo in regola. Il comune, tramite una nota, ha comunicato che "le attività del Servizio sicurezza della navigazione proseguiranno durante il ponte di Ferragosto, attenzionando principalmente il centro storico e le zone maggiormente trafficate della laguna". (Rev)