Expo 2025 Osaka: firmato avvio del progetto del Padiglione Italia

- Il commissario generale per l'Expo 2025 in Giappone Mario Vattani ha sottoscritto con la Mca Mario Cucinella Architects l'avvio d'urgenza per le attività di progettazione e costruzione del Padiglione Italia ad Expo 2025 Osaka. Il Padiglione Italia a Expo Osaka 2025, che per la prima volta ospiterà anche la Santa Sede, per il commissario generale Vattani “sarà un avamposto del Sistema Italia in una delle aree più ricche dell’Asia”. Il Padiglione Italia sarà realizzato dal raggruppamento guidato dall’architetto Mario Cucinella, mandatario e progettista del raggruppamento composto da Nishio Rent All Co. LTD, Nomura Co., LTD, Beyond Limits, Milan Ingegneria Spa, Tekser Srl, Zeranta Edutainment Srl, Gae Engineering Srl, Geologo Claudio Preci e con Yoshiki Matsuda Architects in qualità di Architect of Record. Il Padiglione Italia rappresenterà una versione moderna della Città Ideale, immagine simbolo del Rinascimento italiano. (segue) (Com)