Expo 2025 Osaka: firmato avvio del progetto del Padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta un padiglione italiano all’Expo ospiterà anche la Santa Sede, che disporrà di uno spazio riconoscibile per organizzare eventi culturali e importanti mostre d'arte in collaborazione con il Dicastero per l’evangelizzazione. “Il progetto della Mca Mario Cucinella Architects” ha dichiarato il commissario generale per l’Italia Mario Andrea Vattani “riflette l’identità italiana in una chiave contemporanea e di grande impatto, ed esprime i valori alla base della nostra cultura: un’idea dello spazio profondamente radicata nella nostra tradizione di piazza, teatro e giardino, e una cultura del fare, fondata su interazioni reali tra le persone”. (segue) (Com)