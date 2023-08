Sicurezza: domani Piantedosi e Pisani in videocollegamento le Questure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Ferragosto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ed il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, in presenza del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, del capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, Maria Sempreviva, e del capo segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, Sergio Bracco, effettueranno, dalla Sala crisi del Dipartimento della pubblica sicurezza, al Viminale, un videocollegamento con tutte le Questure d'Italia e gli Uffici del territorio che potrà essere seguito, in diretta, sul canale "youtube" della Polizia di Stato. (Rin)