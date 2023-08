Brasile: Banca statale Caixa Economica apre linea di credito per settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras e la banca pubblica Caixa Economica Federal hanno annunciato l'ingresso dell'istituto nei programmi Progredir e Mais Valor, iniziative a supporto della catena di approvvigionamento nel settore del petrolio e del gas. Lo riferisce la banca in una nota in cui evidenzia che già opera nel programma Progredir in via sperimentale da aprile, dove prevede di realizzare affari per 1 miliardo di real (186 milioni di euro) all'anno, offrendo tassi fino al 30 per cento inferiori ai prezzi di mercato. (segue) (Brb)