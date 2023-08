Argentina: svalutazione della moneta locale e rialzo dei tassi dopo le primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha deciso di svalutare il peso argentino e alzare il tasso di interesse, dopo la vittoria alle primarie di domenica del leader ultra liberale Javier Milei. Il governo ha aumentato il valore del dollaro un 22 per cento, un valore che rimarrà stabile fino alle elezioni di ottobre, secondo quanto riferisce il quotidiano "Ámbito Financiero". Inoltre, la Banca centrale argentina (Bcra) ha aumentato il tasso di interesse portandolo al 118 per cento, 21 punti in più rispetto al livello fissato a maggio. (Abu)