Brasile: Lula preannuncia piano per creazione posti di lavoro con presidente Usa Biden

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che a breve annuncerà insieme con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, un piano per la creazione di posti di lavoro. Senza fornire ulteriori dettagli, il capo dello Stato brasiliano ha affermato che l'annuncio dovrebbe avvenire durante la sua visita nel Paese nordamericano in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevista per settembre. "Quando sarò all'Onu, Biden e io lanceremo un altro programma per la creazione di posti di lavoro", ha detto Lula nel corso di un'intervista diffusa sui canali della presidenza mentre elencava i suoi prossimi viaggi internazionali. Lula ha anche detto che dovrebbe andare a una riunione dell'Unione africana nel febbraio del prossimo anno. (Brb)