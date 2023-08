Viterbo: controlli antidroga, arresti a Vitorchiano e Montefiascone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovanissimi sono stati arrestati nel viterbese durante i controlli dei carabinieri. Il primo a finire in manette per droga a Vitorchiano, è stato un ventenne. Una pattuglia della stazione ha fermato e perquisito il giovane, trovandolo in possesso di circa dodici grammi di hashish suddivisi in dieci involucri di cellophane ed una dose da 1 grammo di cocaina. La droga è stata sequestrata sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montefiascone, invece, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un giovane montefiasconese, già agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. In particolare i militari, nel corso delle attività di controllo, hanno documentato numerose violazioni degli obblighi inerenti alla misura alternativa alla pena detentiva a cui il soggetto era sottoposto ed informato il magistrato. Ne è scaturito l’ordine di custodia cautelare in carcere. Il ventitreenne, già indagato per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ora si trova ristretto presso la casa circondariale “Mammagialla” di Viterbo.(Rer)