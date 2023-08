Brasile-Paraguay: Lula ad Assunzione per l'insediamento del presidente Pena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Itaipu è la più grande centrale idroelettrica operativa al mondo in termini di produzione energetica annuale con una potenza installata di 14mila megawatt, prodotta da 20 turbine che generano 700 megawatt ciascuno. La produzione soddisfa approssimativamente la domanda del 90 per cento dell'energia elettrica consumata in Paraguay e il 15 per cento del Brasile. Il bacino di Itaipu è in grado di contenere 29 miliardi di metri cubi di acqua, e possiede 200 chilometri di estensione in linea retta e un'area approssimativa di 1400 chilometri quadrati. La diga della centrale è lunga complessivamente 7.700 metri, alta 196 metri, e con una caduta di 120 metri che attiva il movimento delle turbine. (segue) (Brb)