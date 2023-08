Pnrr: Fd'I, Decaro fa paladino sindaci ma Comune Bari in forte ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Decaro continua a non difendere gli interessi dei Comuni e di Bari in particolare chiedendo che molti interventi restino nel Pnrr mentre proprio il suo comune accumula ritardi che senza l'intervento del governo metterebbero a rischio la misura. Per i Piani urbani integrati, infatti, la Città metropolitana a fronte di 183,473 milioni di euro di interventi previsti, secondo quanto emerge dalle Banche dati Anac e dal sito internet della città metropolitana di Bari, ha pubblicato procedure di affidamento lavori per 71,216 milioni di euro (39 per cento) e aggiudicato solo 6 milioni di euro di lavori (3 per cento)". Lo affermano i senatori di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo, secondo cui "il decreto interministeriale del 22 aprile 2022 che ha finanziato i PUI prevedeva che i comuni aggiudicassero i lavori entro il 30 luglio 2023. Senza lo spostamento di fondi proposto dal Governo quindi i due PUI di Bari sarebbero a rischio definaziamento e non per volontà del Governo ma per inerzia del Comune. Sarebbe utile più che polemizzare inutilmente con il governo , ringraziarlo e collaborare per correggere errori pregressi e realizzare realmente tutti gli interventi previsti", concludono. (Rin)