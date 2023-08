Femminicidi: Ravetto (Lega), insegnare il rispetto delle donne nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celine, vittima del terribile femminicidio in Alto Adige, aveva denunciato per violenze l'ex fidanzato, ora accusato di omicidio. Questo terribile delitto colpisce anche per la giovane età della vittima e dell'accusato. È evidente che si debba cambiare la cultura, educando i ragazzi fin da piccoli al rispetto delle donne. Mi auguro che si calendarizzi il prima possibile la proposta di legge della Lega per l'introduzione dell'insegnamento delle pari opportunità nelle scuole". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito e prima firmataria della proposta di legge.(Com)