Brasile: voto di scambio, giustizia revoca mandato del governatore di Roraima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia del Brasile ha disposto la revoca del mandato di governatore dello Stato di Roraima ad Antonio Denarium. Il politico, eletto nel 2022 per un secondo mandato consecutivo, è accusato di voto di scambio per aver distribuito generi alimentari di base nel periodo elettorale. Il governatore resterà in carica fino a che non si sarà espresso sul caso il Tribunale superiore elettorale (Tse), corte di ultima istanza. In una nota, Denarium ha affermato di avere "la coscienza pulita" per aver fatto "la cosa giusta per il bene della nostra gente". "Le azioni intraprese dal nostro governo hanno sempre avuto l'obiettivo di aiutare i più bisognosi", ha aggiunto. La difesa del governatore ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione di revoca del mandato. (Brb)