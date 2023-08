Kosovo: giornalisti protestano a Pristina per sospensione licenza emittente “Klan Kosova” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il dicastero kosovaro ha confermato la decisione e ha riferito attraverso una nota che il Comitato di revisione dei ricorsi per la registrazione delle imprese ha stabilito che la decisione è “giusta” e “in conformità con la normativa”. Il ministero ha sottolineato che “ogni parte in causa ha il diritto di presentare reclamo all’Agenzia per la registrazione delle imprese”, precisando tuttavia che “le violazioni della Costituzione non possono mai essere considerate delle questioni tecniche”. Secondo quanto reso noto dal dicastero kosovaro, il Comitato di revisione dei ricorsi per la registrazione delle imprese ha accertato che nella documentazione relativa alla proprietà dell’emittente televisiva “il Kosovo viene presentato come parte della Serbia”. “Klan Kosova”, da parte sua, ha riferito che la sua proprietà “è registrata nel comune di Gjakova della Repubblica del Kosovo”, e ha annunciato che farà ricorso presso il tribunale competente contro il provvedimento ministeriale. (Alt)