Kosovo: tribunale rinvia l'esecuzione sulla revoca della licenza all’emittente “Klan Kosova”

- Il Tribunale amministrativo del Kosovo ha stabilito di rinviare l'esecuzione della decisione ministeriale relativa al caso dell’emittente televisiva “Klan Kosova”. La Corte ha così accolto la richiesta dell’emittente. Il ministero dell’Industria, dell’impresa e del commercio ha deciso in precedenza di revocare la licenza a “Klan Kosova”. L'Associazione dei giornalisti del Kosovo ha accolto con favore la sentenza del tribunale. "La sentenza odierna consente alla stazione televisiva di continuare il suo lavoro, nonostante la decisione del governo di chiuderla. L'associazione monitorerà da vicino le procedure successive, con la speranza che un rapido epilogo metta fine a questo episodio che ha visto un tentativo del governo di minare la libertà dei media", si legge in una nota dell'associazione. Il segretario generale della Federazione europea dei giornalisti (Efj), Ricardo Gutierrez, ha dichiarato in un post su Twitter di accogliere con favore "l'ingiunzione della Corte di impedire al governo di chiudere ‘Klan Kosova’. Questa decisione provvisoria protegge il pluralismo dei media e contrasta i tentativi del governo di minare libertà dei media”, ha dichiarato. Lo scorso giugno il ministero dell'Industria, dell'impresa e del commercio aveva deciso di sospendere la licenza per il sospetto che alcuni dirigenti dell’azienda avessero commesso il reato di abuso d’ufficio e fatto uso improprio di alcune autorizzazioni finanziarie. (segue) (Alt)