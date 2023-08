Kosovo: da domani inizia ritiro del 25 per cento di forze di polizia kosovare dai comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani la polizia del Kosovo inizierà a ridurre del 25 per cento il numero delle sue forze dentro e intorno alle strutture municipali nel nord del Kosovo. Lo hanno deciso oggi in una riunione i rappresentanti della stessa polizia kosovara e delle missioni internazionali Eulex e Kfor presenti in Kosovo. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui durante l'incontro è stato valutato che la situazione della sicurezza all'interno e intorno alle strutture dei comuni "è buona". Si aggiunge che le forze di polizia del Kosovo, insieme alle due missioni, continueranno a coordinarsi e "intraprenderanno le azioni necessarie in conformità con la regolare valutazione della situazione della sicurezza". Ridurre la presenza della polizia kosovara nel nord è uno dei punti che il governo di Pristina ha concordato nell'incontro di luglio tra suoi i funzionari e il rappresentante speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajcak. (Seb)