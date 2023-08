Egitto-Serbia: presidente Al Sisi incontra ministro Difesa Vucevic, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucevic, che ieri, alla testa di una delegazione di alto livello di rappresentanti delle autorità serbe, aveva tenuto un incontro bilaterale con l’omologo Zaki, oggi ha effettuato una visita alla 203ma brigata dell’aviazione delle Forze armate egiziane, incontrando il comandante dell’aviazione, il generale di divisione Mahmud Abdel Gawad. Durante la visita, inoltre, sono state discusse le possibilità di rafforzare la cooperazione nel campo dell’aviazione militare. Egitto e Serbia, storicamente legati per aver fondato, assieme all’India, il Movimento dei paesi non allineati, negli ultimi anni hanno avviato un’intensificazione delle relazioni bilaterali anche nel settore culturale. Il Cairo, infatti, nel tentativo di controbilanciare il peso politico-religioso dei Fratelli musulmani in Bosnia e Kosovo, ha stabilito legami crescenti con la comunità musulmana della Serbia. Il 16 novembre 2022, ad esempio, il Gran mufti di Serbia e capo della comunità musulmana locale, Mustafa Yusuf Spanic, aveva incontrato l’ambasciatore d’Egitto a Belgrado, Bassel Salah. (segue) (Cae)